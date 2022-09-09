Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Американская нефтесервисная компания избавилась от бизнеса в России

Американская нефтесервисная компания Halliburton заявила о полном уходе из России

Фото: 0x0077BE / Wikimedia

Нефтесервисная корпорация Halliburton заявила о завершении продаж своих активов в России, теперь бизнесом под названием ООО «БурСервис» владеет российский менеджмент. Об этом говорится в заявлении американской компании.

Сумма сделки и другие подробности не сообщаются. До этого Halliburton оценивала свои российские активы в 340 миллионов долларов. Решение избавиться от бизнеса в России было принято после ввода российских войск на территорию Украины.

Halliburton производит оборудование для бурения скважин и обслуживает трубопроводы и резервуарные парки. Также компания разрабатывает программные продукты для обслуживания нефтегазовой отрасли. Она является одним из крупнейших в мире поставщиков продуктов и услуг для энергетической отрасли.

В 2022 году отказались работать в России и два мировых лидера отрасли — Schlumberger и Baker Hughes. В мае глава Роснедр Евгений Петров признал, что заменить технологии этих компаний для добычи нефти на шельфе, например в Баренцевом и Карском морях, Россия не сможет.

На этом фоне эксперты ожидают, что Россия вынуждена будет сокращать добычу, поскольку не обладает технологиями, позволяющими осваивать перспективные месторождения.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
Россия рассмотрит вопрос о введении виз для украинцев
Австрия допустила постепенное снятие санкций ЕС с России
Британский король объявил траур
Россиянка набросилась на молодую мать с ребенком на руках и попала на видео
Россия произведет партию истребителей Су-75
В Словакии вынесли решение о судьбе выступающих в КХЛ хоккеистах
В ДНР рассказали о срыве украинского наступления под Харьковом
В Росгвардии заявили об уничтожении опорного пункта и двух складов ВСУ в ДНР
Пользователи сети назвали альтернативы букету цветов для мужчин
Невеста припомнила матери поступок 15-летней давности и довела ее до слез
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.