В России признали отсутствие технологий для добычи нефти на шельфе

Глава Роснедр Петров признал отсутствие технологий для добычи нефти на шельфе

Проблемой добычи нефти в северных морях для России является отсутствие отечественных технологий и отказ западных компаний от сотрудничества в последнее время. Об этом в интервью «Интерфаксу» заявил глава Роснедр Евгений Петров.

Он признал, что в Баренцевом и Карском морях достаточно мест, которые можно было бы использовать, но из-за указанных проблем они остаются только ресурсной базой. По словам Петрова, в связи с этими обстоятельствами для государства важно смотреть в будущее и заниматься развитием технологий разведки и добычи нефти в Арктике.

Основные сложности, пояснил глава Роснедр, связаны с работой на больших глубинах и с сероводородом. В таких условиях использовать стандартные технологии не представляется возможным.

В апреле на фоне ухода из России крупнейших нефтесервисных компаний, «Росгеология» предупредила об угрозе остановки морской разведки углеводородов. Санкции, введенные западными странами, не позволяют импортировать запчасти для судов компании, а ее флот большей частью состоит из импорта.

С начала специальной военной операции на Украине об уходе или ограничении деятельности в России заявили такие нефтесервисные компании, как Schlumberger, Baker Hughes и Halliburton. Они занимали подавляющую часть российского рынка.