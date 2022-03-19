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Одна из крупнейших нефтесервисных корпораций мира прекратит инвестиции в России

Нефтесервисная компания Schlumberger заявила о прекращении инвестиций в деятельность в РФ

Фото: Igor Golovniov/ Globallookpress.com

Одна из крупнейших нефтесервисных корпораций мира Schlumberger («Шлюмберже») заявила о прекращении инвестиций и внедрении технологий в свою деятельность в России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление компании.

«Мы с огромной тревогой наблюдали за эскалацией конфликта на Украине. По мере развития ситуации мы оценивали наши дальнейшие действия и приняли решение немедленно приостановить новые инвестиции и внедрение технологий в свою деятельность», — отметил генеральный директор Schlumberger Оливье Ле Пеш.

В корпорации подчеркнули, что будут вести свою деятельность в полном соответствии с международными законами и санкциями.

Ранее американская нефтесервисная компания Halliburton заявила, что завершит деятельность в России. Она заявила, что соблюдает санкции, запрещающие операции и работу, в том числе для некоторых государственных российских клиентов, и намерена по мере свертывания оставшихся операций уделить первоочередное внимание безопасности и надежности.

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Марина Совина
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