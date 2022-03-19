Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Американская нефтесервисная компания Halliburton завершит работу в России

Нефтесервисная компания Halliburton свернет работу в России из-за американских санкций

Фото: Nikolay Gyngazov / Global Look Press

Американская нефтесервисная компания Halliburton заявила, что завершит деятельность в России, пишет РИА Новости со ссылкой на организацию.

Как уточнили в компании, Halliburton соблюдает санкции, запрещающие операции и работу, в том числе для некоторых государственных российских клиентов. Компания намерена по мере свертывания оставшихся операций на территории России уделить первоочередное внимание безопасности и надежности.

Материалы по теме:
«Все начали очень быстро их скупать» Что происходит с поставками и ценами на лекарства в России на фоне санкций?
«Все начали очень быстро их скупать»Что происходит с поставками и ценами на лекарства в России на фоне санкций?
17 марта
В России из-за санкций дорожают продукты и техника. Почему такая же угроза стоит перед США и Европой?
В России из-за санкций дорожают продукты и техника.Почему такая же угроза стоит перед США и Европой?
Вчера

Halliburton Inc. была создана в 1919 году. Американская фирма производит технику для бурения скважин. Также она обслуживает трубопроводы и резервуарные парки. Отделения корпорации существуют в 70 странах, а число сотрудников превышает 40 тысяч человек. Основной офис компании расположен в Хьюстоне.

Ранее стало известно, что американская компания Mars прекратит инвестиции в Россию, импорт и экспорт продукции. Также приостанавливается деятельность Mars в социальных сетях и реклама в России.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
США пригрозили Китаю последствиями за помощь России
Зеленский прокомментировал переговоры с Россией
В Сербии заявили о «практически бесплатном» газе из России
Экс-президент Чехии осудил русофобию и отказался вернуть российскую медаль
Американская нефтесервисная компания Halliburton завершит работу в России
Зеленского обвинили в создании раскола в США
Стало известно о «злом трюке» США с Россией и Китаем
Задержанного экс-премьера Болгарии освободили из-под стражи
Дуров объяснил блокировку Telegram в Бразилии
Россияне стали чаще покупать антидепрессанты
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.