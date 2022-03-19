Американская нефтесервисная компания Halliburton завершит работу в России

Нефтесервисная компания Halliburton свернет работу в России из-за американских санкций

Американская нефтесервисная компания Halliburton заявила, что завершит деятельность в России, пишет РИА Новости со ссылкой на организацию.

Как уточнили в компании, Halliburton соблюдает санкции, запрещающие операции и работу, в том числе для некоторых государственных российских клиентов. Компания намерена по мере свертывания оставшихся операций на территории России уделить первоочередное внимание безопасности и надежности.

Halliburton Inc. была создана в 1919 году. Американская фирма производит технику для бурения скважин. Также она обслуживает трубопроводы и резервуарные парки. Отделения корпорации существуют в 70 странах, а число сотрудников превышает 40 тысяч человек. Основной офис компании расположен в Хьюстоне.

Ранее стало известно, что американская компания Mars прекратит инвестиции в Россию, импорт и экспорт продукции. Также приостанавливается деятельность Mars в социальных сетях и реклама в России.