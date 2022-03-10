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Mars приостановит деятельность в России

Американская компания Mars прекратит инвестиции в Россию, импорт и экспорт продукции

Фото: Dado Ruvic / Reuters

Американская компания Mars приостанавливает деятельность в России из-за ситуации на Украине. Об этом сообщается на сайте концерна.

Согласно заявлению компании, будут прекращены инвестиции в Россию, импорт продукции в страну и экспорт из нее. Также приостанавливается деятельность Mars в социальных сетях и реклама в России.

Ранее сообщалось, что британский производитель косметики Lush частично прекращает деятельность на территории России в связи со сложившейся ситуацией на Украине. Известно, что парфюмерно-косметическая компания приостановила онлайн-продажу продукции и физические поставки товаров в Россию.

Марина Совина
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