Mars приостановит деятельность в России

Американская компания Mars прекратит инвестиции в Россию, импорт и экспорт продукции

Американская компания Mars приостанавливает деятельность в России из-за ситуации на Украине. Об этом сообщается на сайте концерна.

Согласно заявлению компании, будут прекращены инвестиции в Россию, импорт продукции в страну и экспорт из нее. Также приостанавливается деятельность Mars в социальных сетях и реклама в России.

Ранее сообщалось, что британский производитель косметики Lush частично прекращает деятельность на территории России в связи со сложившейся ситуацией на Украине. Известно, что парфюмерно-косметическая компания приостановила онлайн-продажу продукции и физические поставки товаров в Россию.

