Lush приостановила онлайн-продажу и поставки товаров в Россию

Производитель косметики Lush частично прекращает деятельность на территории России

Британский производитель косметики Lush частично прекращает деятельность на территории России в связи со сложившейся ситуацией на Украинt. Об этом сообщает РИА Новости.

Известно, что парфюмерно-косметическая компания приостановила онлайн-продажу продукции и физические поставки товаров в Россию. Согласно информации, опубликованной на официальном сайте бренда, розничные магазины продолжают работу в обычном режиме.

Руководство марки пояснило, что российские и украинские предприятия Lush ассоциированы и принадлежат гражданину России, который за 20 лет открыл 48 торговых точек в России и 15 — на территории Украины. В общей сложности в данных магазинах работают более 600 сотрудников.

Ранее в марте об отмене продаж продукции российским покупателям также объявили зарубежные ретейл-платформы Net-a-Porter, Mr Porter, Yoox и The Outnet. Аналогичная ситуация произошла с модными брендами Hermes, Louis Vuitton, Mango, Asos, Nike, а также Adidas, Puma и другими крупными компаниями.