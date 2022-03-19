Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Американская нефтегазовая сервисная компания приостановила инвестиции в России

Нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes приостановила инвестиции в деятельность в РФ

Фото: Chris Helgren / Reuters

Американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes заявила о приостановке новых инвестиций в свою деятельность в России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление компании.

«Компания продолжает соблюдать действующее законодательство и санкции при выполнении текущих договорных обязательств», — говорится в сообщении.

По словам главного исполнительного директора Лоренцо Симонелли, решение было принято советом директоров и доведено до руководящей команды в начале текущей недели. Он подчеркнул, что главным приоритетом компании остается здоровье и безопасность сотрудников, клиентов и партнеров.

Ранее о прекращении инвестиций и внедрении технологий в свою деятельность в России заявила нефтесервисная компания Schlumberger. Данное решение было принято из-за эскалации конфликта на Украине.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Ксения Назарова
Обсудить
Последние новости
Сдавшийся офицер СБУ сообщил о планировавшихся терактах во Львове
Левандовски повторил рекорд Герда Мюллера
Американская организация убрала упоминание Юрия Гагарина из названия вечеринки
Доктор Мясников предупредил об осторожном употреблении полезного микроэлемента
В Минобороны сообщили о подготовке украинскими военными химатак
В Москве задержали пытавшегося ограбить банк мужчину с муляжом гранаты
Минобороны России заявило об уничтожении ВКС 59 военных объектов на Украине
В Афинах осквернили памятник советским воинам
Американская нефтегазовая сервисная компания приостановила инвестиции в России
Турция назвала своей главной задачей устроить встречу Путина и Зеленского
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.