Американская нефтегазовая сервисная компания приостановила инвестиции в России

Нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes приостановила инвестиции в деятельность в РФ

Американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes заявила о приостановке новых инвестиций в свою деятельность в России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление компании.

«Компания продолжает соблюдать действующее законодательство и санкции при выполнении текущих договорных обязательств», — говорится в сообщении.

По словам главного исполнительного директора Лоренцо Симонелли, решение было принято советом директоров и доведено до руководящей команды в начале текущей недели. Он подчеркнул, что главным приоритетом компании остается здоровье и безопасность сотрудников, клиентов и партнеров.

Ранее о прекращении инвестиций и внедрении технологий в свою деятельность в России заявила нефтесервисная компания Schlumberger. Данное решение было принято из-за эскалации конфликта на Украине.