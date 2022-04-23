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Американский партнер «Лукойла» и «Газпрома» назвал дату сворачивания контрактов

Bloomberg: нефтесервисная компания Halliburton свернет ряд контрактов в России к 15 мая

Фото: Richard Carson / Reuters

Первые контракты в России американская нефтесервисная корпорация Halliburton, партнер «Лукойла», «Газпром нефти» и многих других российских компаний, свернет к 15 мая. Такую дату со ссылкой на заявление компании назвало Bloomberg.

В середине марта Halliburton сообщила о немедленном начале процесса прекращения работы в России из-за ряда западных санкций, введенных после начала действий российских войск на территории Украины. Тогда в корпорации заявили, что намерены соблюдать все ограничительные меры, в том числе против государственных клиентов.

При этом корпорация подчеркнула, что будет уделять первостепенное внимание безопасности и надежности в этих процессах. Halliburton занимается производством оборудования для бурения скважин, обслуживания резервуарных парков и трубопроводов, разработкой IT-технологий для нефтегазового сектора. Компания работает более чем в 70 странах мира. Российские активы Halliburton, как отметили в компании, составляют порядка 340 миллионов долларов.

Ранее о прекращении инвестиций и внедрения технологий в России заявила нефтесервисная компания Schlumberger. Также же решение приняла американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes. В отрасли называют ограничение деятельности в России нефтесервисных компаний одной из главных проблем, так как заменить их некем.

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Платон Щукин
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