Российские энергетики перечислили проблемы из-за санкций

«Ъ»: СПЭ перечислил 20 угроз для энергетического сектора России из-за санкций

Генерирующие компании в России насчитали 20 угроз для продолжения работы, связанных с санкциями западных стран из-за ситуации на Украине. Среди перечисленных проблем упоминается закрытие энергоблоков, созданных с использованием иностранного оборудования. Об этом со ссылкой на документ Совет производителей энергии (СПЭ, объединяет генерирующие компании) пишет «Коммерсантъ».

Риски для всего сектора разделены на восемь тематических блоков, среди которых — закупка оборудования, модернизация устаревших теплоэлектростанций и поставка топлива. Особенно энергетики выделили дефицит импортных запчастей или невозможность сервисного обслуживания на иностранных парогазовых установках (ПГУ).

По мнению СПЭ, следует быть готовым к досрочному выводу их из эксплуатации или временной заморозке. Для этого энергетики предлагают составить график вывода и консервации ПГУ-энергоблоков и определить степень влияния станций с газотурбинными установками (ГТУ) на надежность региональных систем и энергорайонов. Отдельно они просят отменить штрафы за ускоренный вывод из эксплуатации неэффективных объектов, в том числе новых станций.

В рамках договоров поставок мощностей в Россию попали около 100 мощных иностранных газовых турбин. Их совокупная мощность, по оценке руководителя направления Центра энергетики МШУ «Сколково» Юрия Мельникова, достигает 20 процентов от мощности всех ТЭС (35 гигаватт). Однако в некоторых регионах, в том числе в Кузбассе, их доля еще выше.

Энергетики видят выход в замене европейских поставщиков оборудования на поставки из других стран, например, из Китая, Индии и Ирана. Для этого придется провести ускоренную сертификацию такого оборудования и создать виртуальный обменный склад запчастей. Для обслуживания ТЭС требуются ускоренные разработки программного обеспечения. Понадобятся и тренировки по управлению станциями в ручном режиме, если все-таки решить проблемы оперативно не удастся.

Угрозой остается и резкий рост стоимости проектов модернизации старых ТЭС. Для объектов на Дальнем Востоке СПЭ предложил выделить средства Фонда национального благосостояния или доступ к финансам ВЭБа. Предварительно, на работы в 2023-2024 годах потребуется дополнительно до 350 миллиардов рублей.

Другим фактором риска остается рост цен на топливо. Генерирующие компании попросили заморозить или как-то сдержать стоимость угля, а также тарифы на железнодорожные перевозки для энергетиков внутри России. Взамен они предложили поднять тарифы на экспортные поставки.

Проблемой может стать и обрушение энергопотребления, что приведет к формированию нулевых цен на электроэнергию на сутки вперед. В этом случае выручка генераторов упадет на 125 миллиардов рублей. Чтобы предотвратить потери, они настаивают на введении минимальной границы таких цен на уровне не ниже топливной составляющей.

В Минэнерго отказались комментировать документ и возможные меры по предотвращению проблем до того, как их детально рассмотрят в правительстве.

Весной 2022 года Россия впервые столкнулась со столь масштабным давлением на свой энергетический сектор. Одной из самых серьезных проблем стало ограничение деятельности в России нефтесервисных компаний. В частности, в минувшие выходные о немедленном прекращении всех инвестиций и внедрения технологий заявила корпорация Schlumberger.