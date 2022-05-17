Добыче нефти на российском шельфе предсказали упадок

Аналитик BCS Смит: добыча нефти на российском шельфе постепенно придет в упадок

Отсутствие западных технологий для добычи на шельфе не приведет к тому, что российские компании остановят ее моментально, однако со временем она постепенно придет в упадок. Об этом в комментарии РИА Новости заявил старший аналитик BCS Global Markets Рональд Смит.

При этом он предположил, что через какое-то время Россия сможет разработать собственную технологию, но для этого придется приложить много усилий. Предсказывать, сколько времени займут такие разработки, Смит не стал. Он сравнил шельфовые технологии с полетом в космос, напомнив, что одна буровая платформа может стоить более миллиарда долларов.

В настоящее время Россия использует шельфовые технологии западных нефтесервисных (Schlumberger, Halliburton) и нефтяных (Shell, ExxonMobil) компаний. Все они либо покидают Россию, либо прекращают инвестиции в связи с ситуацией на Украине.

По мнению Смита, текущая добыча в арктических морях и на Каспии будет падать как из-за естественной убыли скважин, так и из-за нехватки компонентов на действующих проектах. Поддерживать ее на текущем уровне не получится.

16 мая глава Роснедр Евгений Петров признал, что разработки месторождений Карского и Баренцева морей пока невозможны из-за отсутствия технологий. В связи с этим залежи пока остаются ресурсной базой, доступа к ним у России нет.