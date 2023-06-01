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08:20, 1 июня 2023Экономика

Названы причины для укрепления доллара

Аналитик BitRiver Антонов назвал причины для возможного укрепления доллара и евро в июне
СюжетСтоимость нефти:

Фото: Dado Ruvic / Reuters

В июне рубль под действием ряда факторов может как укрепиться, так и ослабеть, но в начале месяца позиции российской валюты по отношению к доллару и евро выглядят слабыми. Об этом в разговоре с агентством «Прайм» заявил аналитик BitRiver Владислав Антонов.

Снижение цен на нефть и завершение налогового периода уменьшают приток валюты на биржу, а причин, которые способствовали бы его увеличению, не наблюдается. При этом усиливаются геополитические риски, поскольку недружественные страны продолжают вводить санкции против России, а также ужесточать контроль за исполнением уже введенных.

Для доллара эксперт назвал ожидаемым диапазон 76-83,5 рубля, для евро — 82-91 рубль, а для юаня — 10,6-12 рублей. Многое будет зависеть от американской статистики, заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США и встречи ОПЕК+, которая пройдет 4 июня.

Как отметил Антонов, не стоит забывать тот факт, что растущий дефицит бюджета делает слабый рубль более выгодным для правительства.

Brent от TradingView

По состоянию на начало дня 1 июня доллар находится на уровне 81 рубль, а евро — 86,6 рубля. С начала года российская валюта ослабела более чем на 15 процентов. В свою очередь стоимость эталонного сорта нефти Brent опустилась ниже 73 рублей на фоне проблем с сокращением добычи странами ОПЕК+ и проблем в китайской экономике, которая восстанавливается не так быстро, как ожидалось.

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    Платон Щукин
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