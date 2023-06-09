Набиуллина рассказала о развороте инфляции в сторону роста

Глава ЦБ Набиуллина рассказала о росте годовой инфляции почти до четырех процентов

После 12 месяцев снижения динамика годового показателя инфляции развернулась и перешла к росту. По оценкам Центробанка, она уже приближается к четырем процентам. Об этом в ходе пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора рассказала глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

По ее словам, полные данные за май выйдут позднее, но текущие темпы роста цен продолжают повышаться и уже близки к четырем процентам в пересчете на год.

Набиуллина указала, что локальный максимум годовой инфляции ожидается в конце 2023 года-начале 2024-го, но подтвердила, что ЦБ намерен в 2024 году достичь целевого уровня в четыре процента. В то же время она не исключила, что вторичные санкции повлияют на сроки поставок и усложнение расчетов и приведут к отклонению от базового прогноза.

Глава ЦБ напомнила, что риски ужесточения санкционного режима растут, также свое влияние оказывает риск замедления мировой экономики. В целом регулятор считает, что баланс рисков сместился в сторону проинфляционных.

Ранее 9 июня Банк России вновь сохранил ключевую ставку на уровне 7,5 процента годовых. На таком уровне ключевой показатель денежно-кредитной политики находится с сентября прошлого года. Вместе с тем в ЦБ повысили вероятность повышения ставки на следующем заседании, которое пройдет 21 июля.