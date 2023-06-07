Поставки зарубежной электроники в Россию начали блокировать по-новому

«Ъ»: Армения, Казахстан и Гонконг начали блокировать оплату за поставки электроники в РФ

Российские импортеры начали сталкиваться с новыми проблемами в поставках серверов, микросхем, процессоров, телеком-оборудования и другой электроники по схеме параллельного импорта. В последние две недели банки Армении, Казахстана и Гонконга все чаще блокируют попытки оплаты за соответствующие коды товарной номенклатуры, со ссылкой на источники на рынке пишет «Коммерсантъ».

Причиной такого поведения финансовых организаций стал десятый пакет санкций США, в рамках которого банки, позволяющие российским компаниям обходить ограничения, могут попасть под удар.

Собеседник издания, близкий к правительству, отметил, что также стало сложно проводить переводы за поставки телекоммуникационного оборудования последнего поколения, систем хранения данных и серверов. Центробанк, комментируя эту информацию, констатировал, что процедуры проверки платежей в зарубежных банках в разные периоды характеризуются разной степенью жесткости и зависят от их внутренней политики.

Глава Русско-Азиатского союза промышленников и предпринимателей Виталий Манкевич утверждает, что партнеры из Гонконга описывают ситуацию как тяжелую. В то же время другой источник отметил, что пока оплату блокируют не все армянские и гонконгские банки, а кроме того, импортеры начали использовать другие схемы проведения платежей.

Гендиректор логистической компании «Оптималог» Георгий Властопуло заметил, что казахстанские банки тоже ужесточают контроль над трансакциями, поставки продукции через третьи страны становятся все сложнее. Он не исключает, что с нынешними тенденциями через полгода страна столкнется с дефицитом санкционных товаров.

Месяц назад Властопуло рассказал, что Казахстан ужесточил контроль за поставками в Россию холодильников иностранных марок. В свою очередь глава ассоциации «Грузавтотранс» Владимир Матягин отмечал, что грузоперевозчикам стало гораздо сложнее поставлять продукцию по параллельному импорту через Казахстан, из-за чего транспорту приходится выбирать маршруты через Китай, Иран, Грузию, Азербайджан и Армению.