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09:50, 10 мая 2023Экономика

Борьба Казахстана с параллельным импортом в России сказалась на холодильниках

«Ъ»: импортная бытовая техника подорожает на 10-12% из-за поставок в обход Казахстана

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Позиция властей Казахстана по борьбе с параллельным импортом в Россию привела к проблемам с поставками холодильников иностранных марок. Об этом со ссылкой на слова гендиректора логистической компании «Оптималог» Георгия Властопуло и других источников на рынке пишет «Коммерсантъ».

По оценке Властопуло, конечная стоимость такой импортируемой техники в России может вырасти на 10-12 процентов. Пока холодильники через Казахстан провести можно, но ужесточение контроля на таможне сделало процесс существенно дороже.

Коммерческий директор Holodilnik.ru Алексей Погудалов указал, что компания уже снизила закупки техники LG, Samsung, Bosch, Electrolux и других брендов, основные поставки которых шли из Казахстана и Узбекистана, где налажено их производство.

Собеседник издания среди дистрибьюторов отмечает, что если политика Астаны в области контроля за соблюдением санкций ужесточится, то товары, предназначенные для рынка ЕАЭС, станет невыгодно возить в Россию. Они будут заметно дороже китайской и российской техники, и продавцам невыгодно будет пытаться реализовать их.

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Ранее глава ассоциации «Грузавтотранс» Владимир Матягин рассказал, что грузоперевозчикам стало гораздо сложнее поставлять продукцию по параллельному импорту через Казахстан. По его мнению, поставщикам фактически закрыли границу, теперь транспорт вынужден выбирать маршруты через Китай, Иран, Грузию, Азербайджан и Армению, что делает доставку дороже.

Казахстан ввел обязательное оформление сопроводительных накладных на товары в торговле со странами ЕАЭС, в том числе с Россией, с 1 апреля. Эксперты отмечали, что такая мера, скорее всего, направлена на сокращение параллельного импорта. В конце апреля помощник министра финансов США Элизабет Розенберг на круглом столе в Астане предупредила компании и банки республики, что угроза применения вторичных санкций за помощь России в обходе ограничительных мер сохраняется.

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Платон Щукин
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