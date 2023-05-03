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15:17, 3 мая 2023Экономика

Казахстан начал бороться с параллельным импортом в Россию

Глава «Грузавтотранса»: перевозчики с товарами параллельного импорта объезжают Казахстан

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Российские грузоперевозчики начали жаловаться на трудности, которые возникают у них в последнее время на границе с Казахстаном при поставках продукции по параллельному импорту. Об этом в комментарии «Известиям» рассказал глава ассоциации «Грузавтотранс» Владимир Матягин.

Он утверждает, что поставщикам фактически закрыли границу. Преодолеть сложности не получается, поэтому транспорт вынужден выбирать маршруты через Китай, Иран, Грузию, Азербайджан и Армению.

В апреле Казахстан ввел обязательное оформление сопроводительных накладных на товары в торговле со странами ЕАЭС, в том числе с Россией. Официально такое решение объяснили стремлением сделать прохождение грузов через границу более прозрачным, однако эксперты, со ссылкой на источники в руководстве страны, указывали, что меры были приняты для борьбы с параллельным импортом.

В конце апреля помощник министра финансов США Элизабет Розенберг на круглом столе в Астане предупредила компании и банки республики об угрозе применения вторичных санкций, если те будут оказывать помощь в обходе западных ограничительных мер. В свою очередь председатель Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Казахстана Мадина Абылкасымова подчеркнула, что Астана работает над тем, что обеспечить соблюдение санкций, а компании существенно усилили проверки.

Также в этих числах министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев заявил, что цена на российский газ для газификации северных и восточных регионов страны окажется ниже, чем для Белоруссии. Позднее он подчеркнул, что Россия и Казахстан являются стратегическими партнерами, поэтому ценообразование будет справедливым.

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Платон Щукин
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