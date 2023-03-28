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09:59, 28 марта 2023Экономика

Казахстан ужесточит контроль поставок товаров в Россию

«Ъ»: с 1 апреля Казахстан ужесточит контроль за товарооборотом с Россией

Фото: Pavel Mikheyev / Reuters

С 1 апреля Казахстан вводит обязательное оформление сопроводительных накладных на товары (СНТ) в торговле со странами ЕАЭС, в том числе с Россией. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

В Комитете государственных доходов Минфина страны объяснили меру необходимостью сократить теневой оборот и исключить потери по налогам (НДС). Согласно инициативе, система позволит автоматизировать процесс контроля за поставками товаров через границу.

Участники рынка подчеркивают, что эффект от вводимых мер пока остается не до конца понятным. В Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) расценивают инициативу как барьер для товарооборота на рынке ЕАЭС. В Минэкономики России заявили, что будут следить за ситуацией, чтобы незамедлительно отреагировать при возникновении препятствий для свободного обращения товаров на рынке союза.

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Ужесточение контроля за торговым оборотом происходит после объявления стран G7 о планах усилить надзор за исполнением санкций. 25 февраля Евросоюз опубликовал десятый пакет санкций, в котором присутствует запрет на транзит товаров и технологий двойного назначения через территорию России. Так блок намерен пресечь схему косвенного реэкспорта, позволяющую ввозить в Россию товары через прерывание транзита. В таких случаях товары изначально закупаются не российскими компаниями, но в процессе транзита «оседают» на территории страны.

Так, в начале марта Турция уже остановила транзит санкционных грузов, идущий в Россию через параллельный импорт, — таможенная система начала блокировать их оформление. С 13 марта транзит грузов возобновился, комментариев об изменении его характера не было. Однако в конце марта стало известно, что Анкара отказалась полностью возобновить транзит санкционных товаров в Россию — теперь поставки идут с рядом ограничений.

О намерении Казахстана ввести систему для борьбы с обходом западных санкций при поставках в Россию меньше недели назад сообщил портал Eurasianet. Новая система позволит подвергать все подозрительные торговые операции тщательному анализу и при необходимости применять административные меры.

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Мария Грушко
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