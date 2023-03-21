«Ъ»: Турция возобновила транзит санкционных товаров в Россию с рядом ограничений

Турция отказалась полностью возобновить транзит санкционных товаров в Россию — теперь поставки идут с рядом ограничений, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на логистов. Например, механизм перестал работать в отношении продукции из США и Канады, а также отдельных категорий товаров вне зависимости от страны производства.

20 марта российские компании смогли оформить транзит и в аэропорту, и на автогрузовых терминалах, но только на товары, произведенные в ЕС, сообщил гендиректор «Оптималог» Георгий Властопуло. Оформление американских грузов с указанием в качестве страны назначения «Россия» заблокировано.

В тот же день Reuters со ссылкой на главу Стамбульской ассоциации экспортеров черных и цветных металлов Четина Теджделиоглу сообщил, что Турция распространила среди местных компаний список подсанкционных товаров, которые нельзя поставлять в Россию с 1 марта вне зависимости от страны происхождения.

Как отмечает «Ъ», такое решение свидетельствует о готовности турецких властей пойти навстречу ЕС и ограничить транзит товаров двойного назначения. 25 февраля Евросоюз опубликовал десятый пакет санкций, в котором присутствует запрет на транзит товаров и технологий двойного назначения через территорию России. Так блок намерен пресечь схему косвенного реэкспорта, позволяющая ввозить в РФ товары через прерывание транзита. В таких случаях товары изначально закупаются не российскими компаниями, но в процессе транзита «оседают» на территории страны.

По словам Властопуло, пока Турция не блокирует товары двойного назначения, ограничения введены только со стороны ЕС — блок не выпускает их для транзита по территории России и Белоруссии. Однако, по словам коммерческого директора AKFA Алексея Чернышева, Турция уже предприняла собственные шаги. В турецком аэропорту с 20 марта отказываются принимать к обработке идущие в Россию грузы 84 и 85 групп ТНВЭД («Реакторы ядерные, котлы, оборудование и механические устройства», «Электрические машины и оборудование»).

Георгий Властопуло сомневается, что прежняя схема свободного пропуска транзита будет восстановлена Турцией. Он называет два наиболее вероятных сценария развития событий — либо страна закроет транзит товаров двойного назначения или тех, что произведены в США, Канаде, Японии, Тайване, либо транзит будет закрыт полностью.

Турция внезапно остановила транзит санкционных грузов, идущий в Россию через параллельный импорт, 9 марта — таможенная система начала блокировать их оформление. С 13 марта транзит грузов возобновился, комментариев об изменении его характера не было.