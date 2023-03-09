Стало известно об остановке транзита санкционных грузов в Россию через Турцию

«Ъ FM»: Турция внезапно остановила транзит санкционных грузов в Россию

Турция внезапно остановила транзит санкционных грузов в Россию — как стало известно, таможенная система блокирует их оформление. Об этом в четверг, 9 марта, сообщает Telegram-канал «Коммерсантъ FM» со ссылкой на участников рынка.

По словам его собеседников, речь идет именно о попавших под ограничительные меры товарах, которые поставляются через параллельный импорт. Руководители компаний в срочном порядке занимаются поиском альтернативных маршрутов.

Так, гендиректор компании — логистического оператора «Оптималог» Георгий Властопуло рассказал, что уведомления агентов об отмене ранее согласованных бронирований вылетов начали поступать накануне. «Сказали, что транзитные для Турции грузы больше не отправляют в Россию. Вчера же стали получать письма о том, что таможенная система Турции блокирует транзитное оформление грузов нетурецкого происхождения», — поделился он.

В свою очередь, коммерческий директор компании Transasia Logistics Валерия Савенкова отметила, что не ждет каких-либо официальных приказов и постановлений по поводу сложившейся ситуации — таким образом, по ее словам, Анкара дала бы понять, что имела отношение к поставкам санкционных грузов для Москвы в течение последнего года.

«Поэтому информация будет появляться только через неофициальные каналы и, грубо говоря, на практике. На сегодняшний день система оформления транзиток и экспортных на Россию в Турции не работает», — заключила представитель организации.

Источники «Ъ FM» связывают остановку транзита с недавним визитом в Турцию госсекретаря США Энтони Блинкена.

3 февраля Bloomberg информировал, что Вашингтон в ходе переговоров с Турцией потребовал от Анкары прекратить экспорт товаров в Россию, так как это якобы помогает Москве вести спецоперацию на Украине. С турецкими властями тогда связался замминистра финансов США Брайан Нельсон, курирующий противодействие терроризму и финансовую разведку.