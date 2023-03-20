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19:33, 20 марта 2023Экономика

Турция запретила транзит в Россию ряда товаров

Reuters: Турция распространила список подсанкционных товаров, запрещенных к транзиту в РФ

Фото: Mehmet Emin Caliskan / Reuters

Руководство Турции распространило среди торговых компаний список товаров, транзит которых запрещен в Россию в связи с санкциями западных стран. Об этом со ссылкой на главу Стамбульской ассоциации экспортеров черных и цветных металлов Четина Теджделиоглу сообщает Reuters.

По его словам, товары, произведенные в Турции, можно спокойно поставлять в Россию, даже если в них используются компоненты из других стран. Однако реэкспорт из зон свободной торговли с 1 марта ограничен, соответствующие указания даны.

Теджделиоглу подчеркнул, что Анкаре не нужна конфронтация с Евросоюзом, который покупает половину турецкого экспорта. Турция находится в таможенном союзе с ЕС с 1996 года.

До этого представитель Евросоюза в комментарии агентству указал, что руководство Турции в устной форме заверило в готовности с 1 марта прекратить транзит в Россию товаров, которые находятся под санкциями ЕС, США или Великобритании. Официально Анкара ситуацию не комментировала.

Впервые о проблемах с параллельным импортом стало известно 9 марта. Участники рынка рассказали, что турецкая таможня блокировала все грузы в Россию. При этом различные заинтересованные лица приводили свои объяснения возникших трудностей.

Одни связывали блокировку транзита с перенастройкой системы, другие вспоминали о недавнем визите госсекретаря США Энтони Блинкена в Турцию и угрозы Белого дома ужесточить контроль за соблюдением санкций. С 13 марта транзит грузов возобновился, комментариев об изменении его характера не было.

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Платон Щукин
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