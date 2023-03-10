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20:56, 10 марта 2023Экономика

Названа новая причина запрета транзита товаров в Россию через Турцию

Bloomberg: власти Турции остановили транзит товаров в Россию из-за западных санкций

Фото: Chris McGrath / Getty Images

Остановка транзита товаров через Турцию в Россию, проходившего по схеме параллельного импорта, связана с исполнением западных санкций. Такое решение турецкое руководство приняло еще 1 марта. Об этом со ссылкой на высокопоставленного турецкого чиновника, пожелавшего остаться анонимным, сообщает Bloomberg.

Собеседник агентства отметил, что прекращение работы всей схемы поставок связано с давлением Евросоюза (ЕС) и США. Дополнительных подробностей агентство не приводит.

Официально Анкара ситуацию не комментирует. О проблемах с транзитом стало известно 6 марта. Представитель посольства России в Турции заявил, что дипмиссия находится в контакте с турецкими властями и пытается решить ситуацию, но деталей переговоров не привел.

В свою очередь генеральный директор компании «Оптимальная логистика» Георгий Властопуло со ссылкой на турецких партнеров рассказал, что проблемы связаны с перенастройкой системы, которой пользуются для оформления транзита. По его словам, в процессе добавления товаров из десятого пакета санкций случился сбой, который должны разрешить к понедельнику, 13 марта.

Турция являлась самым удобным хабом для поставок попавших под санкции товаров в обход ограничений. Как отмечают участники рынка, наладить новые маршруты можно, например, через ОАЭ, а потом Иран или страны Средней Азии, но такие схемы сложнее с логистической точки зрения, а значит, дороже.

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Платон Щукин
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