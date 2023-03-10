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14:08, 10 марта 2023Экономика

Названы альтернативные Турции маршруты транзита санкционных грузов

Эксперты назвали ОАЭ и Иран альтернативными Турции маршрутами транзита санкционных грузов

Фото: Chris McGrath / Getty Images

После того как Турция решила остановить транзит ряда грузов в Россию, бизнес начал искать альтернативные маршруты. Например, одной из опций может стать транзит через ОАЭ. Об этом сообщает РБК со ссылкой на экспертов.

Речь идет о товарах, которые попали под западные санкции, Россия завозила их по программе параллельного импорта через Турцию. Анкара не вводила ограничительные меры в отношении экспорта в Россию, ее решение начать блокировать оформление грузов на таможне связано со вступлением страны в Таможенный союз с Евросоюзом, объяснила руководитель сектора закупок западного направления STALOGISTIC Алеся Литвиненко. В связи с этим оформление де-факто происходит в европейской таможенной системе, в которой есть запрет на поставки в Россию товаров, попавших под европейские и американские санкции.

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С альтернативой транзита через Эмираты соглашается руководитель направления международных автоперевозок Noytech Supply Chain Solutions Иван Головко. Он считает, что первоначально грузы могут направляться в ОАЭ, а после прибывать в Россию через Иран. В качестве другого маршрута Головко называет транзит через некоторые страны СНГ, однако это «соответственно повлияет и на цены, и на сроки», уточнил он.

Эксперт также объяснил, что сейчас Турция блокирует грузы, следующие транзитом в Россию, с санкционными кодами товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД). При этом в отношении грузов турецкого происхождения проблем нет. Турецкие власти пока не комментировали ситуацию. В посольстве России в Турции заявили РБК, что дипмиссия и торгпредство ведут работу по выяснению «обстоятельств и подоплеки обозначившихся трудностей с оформлением торговых операций ряда российских компаний».

Об остановке транзита накануне сообщили «Коммерсанту FM» участники рынка.

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Мария Грушко
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