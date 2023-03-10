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15:43, 10 марта 2023Экономика

Российское посольство в Турции прокомментировало остановку транзита товаров

Посольство РФ в Турции заявило о работе по возобновлению транзита подсанкционных товаров

Фото: Yoruk Isik / Reuters

Причина остановки транзита подсанкционных товаров из Турции в Россию устанавливается, ведется работа по выяснению всех обстоятельств и возобновлению поставок. Таким образом ситуацию прокомментировали в российском посольстве, сообщает РБК.

Представитель дипмиссии заявил, что российская сторона находится в контакте с турецкими властями и надеется на скорое разрешение ситуации. Каких-либо деталей переговоров собеседник издания не привел.

Накануне «Коммерсантъ FM» сообщил о начала блокировок товаров, поставляемых в РФ по схеме параллельного импорта, турецкой таможней. По словам организаторов перевозок и источников, знакомых с ситуацией, проблема проявилась еще 6 марта. При этом они связывают трудности с визитом в Турцию госсекретаря США Энтони Блинкена и требованиями США остановить транзит.

Заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов в комментарии «Ленте.ру» связал проблемы с истекающим сроком действия зерновой сделки. По его мнению, речь идет о попытке Анкары надавить на Россию.

Между тем компании, которые занимаются параллельным импортом, начали активно искать альтернативные маршруты поставок, в том числе через Объединенные Арабские Эмираты. Однако усложнение логистики повлияет на сроки поставок и цены.

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Платон Щукин
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Российское посольство в Турции прокомментировало остановку транзита товаров
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