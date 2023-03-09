Остановку транзита санкционных товаров в Россию через Турцию объяснили

Политолог Шаповалов связал остановку транзита товаров из Турции в РФ с зерновой сделкой

Решение Турции остановить транзит санкционных товаров в Россию объясняется приближающимся окончанием действия зерновой сделки, а также давлением Запада, заявил политолог, заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов. Таким образом эксперт прокомментировал «Ленте.ру» ситуацию с внезапной остановкой поставок через параллельный импорт из Турции.

«Нельзя забывать о фоне, на котором происходят эти события — речь о зерновой сделке. Зерновая сделка завершится в ближайшее время (18 марта. — прим. "Ленты.ру"), решения по ней нет, Россию не устраивает та ситуация, которая возникла в рамках сделки, поскольку Россия пошла навстречу чаянием оппонентов, но ничего не получила взамен», — объяснил эксперт.

Основным выгодополучателем зерновой сделки является именно Турция, поэтому не исключено, что внезапно возникшие проблемы с параллельным импортом — это своего рода способ давления Турции на Россию. Турция — непростой партнер по диалогу Владимир Шаповалов политолог

Он также отметил, что причиной блокировки параллельного импорта через Турцию может быть давление стран Запада на Анкару в связи с грядущими президентскими выборами в стране.

«Еще один фон, о котором нельзя не упомянуть — это приближающиеся выборы в Турции и усиливающееся в связи с выборами давление Запада на турецкую власть. Конечно, очень активное вмешательство Запада также может быть элементом шантажа Запада против Турции и причиной действий, которые она предпринимает», — добавил Шаповалов.

При этом, по его мнению, проблема с блокировкой транзита должна разрешиться в ближайшее время.

Это не первый подобного рода случай, и уже были прецеденты того, что Турция применяет меры, направленные против России (...) Возможно, в этом случае, как это было и ранее, эти действия будут прекращены и объяснены официальной Анкарой как технические проблемы Владимир Шаповалов политолог

Ранее стало известно о внезапной остановке транзита санкционных товаров из Турции в Россию. Как сообщали СМИ со ссылкой на участников рынка, таможенная система блокирует оформление товаров, подпавших под ограничительные меры и поставляемых через параллельный импорт.

В России заявили, что причиной остановки транзита санкционных грузов России через Турцию стало давление Запада. Так, первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что президенту страны Реджепу Эрдогану «выставляют очень жесткие экономические условия».