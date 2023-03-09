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15:46, 9 марта 2023Мир

В России отреагировали на остановку транзита санкционных грузов через Турцию

Депутат Чепа назвал причиной остановки транзита грузов России через Турцию давление Запада

Фото: Umit Bektas / Reuters

Причиной остановки транзита санкционных грузов России через Турцию стало давление Запада, убежден первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. В беседе с «Лентой.ру» он отреагировал на ситуацию.

Ранее стало известно, что Турция внезапно остановила транзит санкционных грузов в Россию — таможенная система блокирует их оформление.

К сожалению, наверное, это серьезнейшее давление на Турцию со стороны коллективного Запада

Алексей Чепадепутат Госдумы

«Видимо, [президенту Турции Реджепу Тайипу] Эрдогану выставляют очень жесткие экономические условия. Надо узнавать подробности, я бы не хотел спешить с заявлениями», — сказал Чепа.

Депутат убежден, что России в данном случае реагировать не следует. «Потому что всем странам, которые нам помогали и очень долго сопротивлялись санкциям, мы должны быть благодарны. Требовать здесь ответ — не та ситуация. Мы понимаем, что это не просто "добрая воля" Турции, а серьезное давление», — объяснил свою позицию собеседник «Ленты.ру».

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1 марта глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара не будет присоединяться к односторонним санкциям под внешним давлением. По словам Чавушоглу, политика страны по этому вопросу распространяется не только в отношении России, но и в отношении Ирана.

В июне 2022 года официальный представитель турецкого президента Ибрагим Калын заявлял, что Анкара периодически получает от Запада запросы о необходимости введения санкций против России. По его словам, Турция исполняет роль посредника и придерживается политики равновесия с Россией.

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Алена Шевченко
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