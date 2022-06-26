В Турции рассказали о запросах Запада ввести санкции против России

Представитель Эрдогана: Турция получает запросы от Запада о введении санкций против России

Турция периодически получает от Запада запросы о необходимости введения санкций против России. Об этом рассказал официальный представитель турецкого президента Ибрагим Калын в эфире телеканала Haberturk.

По его словам, Анкара исполняет роль посредника и придерживается политики равновесия с Россией. «Если все сожгут мосты, кто в итоге будет вести диалог в Россией?» — отметил Калын. Представитель Эрдогана также подчеркнул, что страну связывают энергетические отношения с Россией, а введение санкций больше навредит экономике самой Турции.

В мае глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу также заявлял, что Анкара не намерена присоединяться к антироссийским экономическим санкциям. До этого Реджеп Тайип Эрдоган говорил, что Турция не присоединится к «шоу по Украине», и отказался портить добрососедские отношения с Москвой.