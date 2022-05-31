Турция отказалась присоединяться к антироссийским санкциям

Глава МИД Турции Чавушоглу заявил, что Анкара не присоединится к санкциям против России

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара не намерена присоединяться к антироссийским экономическим санкциям. Об этом сообщает РИА Новости.

«Санкции против России затронули и Турцию. Нашу позицию понимают, и ее необходимо понять в силу той посреднической роли, которую мы занимаем. Наша позиция четкая, мы не подключаемся и не позволим делать это через нас», — заявил министр.

Ранее президент Турции Раджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция не присоединится к «шоу по Украине» и отказался портить добрососедские отношения с Россией. «Свою позицию по территориальной целостности и суверенитету Украины мы четко и мужественно сказали России. Но ввязываться в это шоу мы не намерены, отношения с Россией продолжаются ровно во всех плоскостях», — подчеркнул турецкий президент.