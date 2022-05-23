Эрдоган отказался ввязывать Турцию в «шоу по Украине»

Лидер Турции заявил, что продолжит отношения с Россией и не ввяжется в «шоу по Украине»

Лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не намерена ввязываться в «шоу по Украине» и сохранит отношения с Москвой. Цитату приводит РИА Новости.

«Свою позицию по территориальной целостности и суверенитету Украины мы четко и мужественно сказали России. Но ввязываться в это шоу мы не намерены, отношения с Россией продолжаются ровно во всех плоскостях», — подчеркнул турецкий президент.

В интервью «Ленте.ру» профессор турецкого университета Малтепе (Стамбул) Хасан Унал заявил, что Турция предпочла путинскую Россию байденовской Америке. Политолог напомнил, что Анкара не ввела против Москвы санкции и не закрыла свое воздушное пространство для российских самолетов.