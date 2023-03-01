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12:48, 1 марта 2023Мир

Турция отказалась присоединиться к санкциям под внешним давлением

Глава МИД Турции: Анкара не присоединится к односторонним санкциям под внешним давлением
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Фото: Dilara Senkaya / Reuters

Анкара не присоединится к односторонним санкциям под внешним давлением, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. Его цитирует ТАСС.

«Мы не присоединяемся к каким-либо односторонним санкциям, поддерживаем только те, которые введены при поддержке ООН», — сказал турецкий дипломат.

По словам Чавушоглу, политика Анкары по этому вопросу распространяется не только в отношении России, но и в отношении Ирана. «Мы сами принимаем решения. Никто не может оказывать на нас давление», — подчеркнул он.

Ранее официальный представитель турецкого президента Ибрагим Калын заявил, что Анкара периодически получает от Запада запросы о необходимости введения санкций против России. По ее словам, Турция исполняет роль посредника и придерживается политики равновесия с Россией.

В марте 2022 года Чавушоглу заявил, что санкции против Москвы не решат проблем. Турция отказывается присоединяться к санкциям Запада против России.

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Глеб Бажуткин
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