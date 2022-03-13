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Турция отказалась присоединяться к санкциям против России

Глава МИД Турции Чавушоглу заявил, что санкции против России не решат проблемы

Фото: Пресс-служба МИД РФ / РИА Новости

Турция отказывается присоединяться к санкциям Запада против России. Об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, передает ТАСС.

По словам министра, ограничительные меры в отношении России не принесут желаемых результатов. «Наша позиция открыта и ясна: санкции не решат проблемы», — заключил Чавушоглу.

Ранее от введения санкций против России отказалась Сербия. По словам президента Александра Вучича, сербское правительство поддерживает территориальную целостность Украины, но не будет вводить санкции против России.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что санкции против России, введенные странами Европейского союза (ЕС), не могут оказать немедленный эффект.

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Варвара Кошечкина
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