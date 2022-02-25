Сербия отказалась вводить санкции против России
Сербское правительство поддерживает территориальную целостность Украины, но не будет вводить санкции против России, заявил президент Сербии Александр Вучич. Об этом сообщает «ТАСС».
«Сербия уважает территориальную целостность всех стран, в том числе Украины. Сербия против рестрикций против любой страны, в том числе против России. Сербия уважает нормы международного права, но Сербия хорошо понимает свои нужды и, невзирая на желания других, имеет свои национальные интересы, уважает традиционную дружбу», — заявил президент.
Ранее Вучич заявил, что готов отказаться от поддержки решения России о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик в том случае, если президент Украины Владимир Зеленский осудит бомбардировку Сербии в 1999 году странами НАТО.
24 февраля президент России Владимир Путин распорядился начать военную операцию по защите Донбасса. Глава МИД России Сергей Лавров говорил, что у Кремля нет цели захватить Украину. Кроме того, он готов начать переговоры, но только после того, как украинские военные сложат оружие. Лавров также заверил, что российская сторона не собирается каким-либо образом притеснять украинских военнослужащих.