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Сербия отказалась вводить санкции против России

Президент Сербии Вучич заявил, что правительство не будет вводить санкции против России

Фото: Florion Goga / Reuters

Сербское правительство поддерживает территориальную целостность Украины, но не будет вводить санкции против России, заявил президент Сербии Александр Вучич. Об этом сообщает «ТАСС».

«Сербия уважает территориальную целостность всех стран, в том числе Украины. Сербия против рестрикций против любой страны, в том числе против России. Сербия уважает нормы международного права, но Сербия хорошо понимает свои нужды и, невзирая на желания других, имеет свои национальные интересы, уважает традиционную дружбу», — заявил президент.

Ранее Вучич заявил, что готов отказаться от поддержки решения России о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик в том случае, если президент Украины Владимир Зеленский осудит бомбардировку Сербии в 1999 году странами НАТО.

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Дмитрий Сотак
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