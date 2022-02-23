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Сербия назвала Украине условие для осуждения признания ДНР и ЛНР

Президент Сербии Вучич пообещал осудить Россию, если Киев осудит бомбардировки 1999 года

Фото: Пресс-служба МИД РФ / РИА Новости

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что готов осудить признание Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) в том случае, если президент Украины Владимир Зеленский осудит бомбардировку Сербии в 1999 году странами НАТО. О том, что политик назвал такое условие, пишет Euractiv.

Так Вучич ответил на слова посла Украины в Белграде Александра Александровича, отметившего, что Киев и украинский народ ожидали, что Сербия осудит действия Кремля.

«Мы маленькая страна и не хотим отказываться от возможности продолжения нашей дружбы с некоторыми странами, и мы никак не решаем судьбу Украины... Но я предлагаю господину Александровичу позвонить президенту своей страны господину Зеленскому и попросить его уже сегодня вечером на телевидении осудить ужасную и трагическую агрессию против Сербии со стороны США, Великобритании, Германии и других стран. Как только он это сделает, я с радостью приму его приглашение и отвечу на его просьбу», — подчеркнул политик.

Президент Сербии также подтвердил, что его страна соблюдает нейтралитет в военном отношении, но не будет отказываться от дружбы с другими странами. Кроме того, он напомнил, что всегда поддерживал суверенитет Украины.

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Виктория Кондратьева
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