Сербия назвала Украине условие для осуждения признания ДНР и ЛНР

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что готов осудить признание Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) в том случае, если президент Украины Владимир Зеленский осудит бомбардировку Сербии в 1999 году странами НАТО. О том, что политик назвал такое условие, пишет Euractiv.

Так Вучич ответил на слова посла Украины в Белграде Александра Александровича, отметившего, что Киев и украинский народ ожидали, что Сербия осудит действия Кремля.

«Мы маленькая страна и не хотим отказываться от возможности продолжения нашей дружбы с некоторыми странами, и мы никак не решаем судьбу Украины... Но я предлагаю господину Александровичу позвонить президенту своей страны господину Зеленскому и попросить его уже сегодня вечером на телевидении осудить ужасную и трагическую агрессию против Сербии со стороны США, Великобритании, Германии и других стран. Как только он это сделает, я с радостью приму его приглашение и отвечу на его просьбу», — подчеркнул политик.

Президент Сербии также подтвердил, что его страна соблюдает нейтралитет в военном отношении, но не будет отказываться от дружбы с другими странами. Кроме того, он напомнил, что всегда поддерживал суверенитет Украины.