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В ЕС высказались об эффекте санкций против России

Жозеп Боррель заявил, что санкции против России не могут иметь немедленный эффект

Фото: Yves Harman / Reuters

Санкции против России, введенные странами Европейского союза (ЕС), не могут оказать немедленный эффект. Так высказался об антироссийских ограничениях верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, передает РИА Новости.

«Невозможно, чтобы санкции имели немедленный эффект», — предупредил глава евродипломатии.

Ранее Боррель призвал европейское объединение изолировать Россию от международного сообщества и продолжать поддерживать Украину на фоне спецоперации Москвы. По его словам, санкции ЕС должны нанести экономике России такой ущерб, чтобы она не смогла продолжать операцию.

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Виктория Кондратьева
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