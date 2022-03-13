В ЕС высказались об эффекте санкций против России

Жозеп Боррель заявил, что санкции против России не могут иметь немедленный эффект

Санкции против России, введенные странами Европейского союза (ЕС), не могут оказать немедленный эффект. Так высказался об антироссийских ограничениях верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, передает РИА Новости.

«Невозможно, чтобы санкции имели немедленный эффект», — предупредил глава евродипломатии.

Ранее Боррель призвал европейское объединение изолировать Россию от международного сообщества и продолжать поддерживать Украину на фоне спецоперации Москвы. По его словам, санкции ЕС должны нанести экономике России такой ущерб, чтобы она не смогла продолжать операцию.