В Евросоюзе призвали изолировать Россию от международного сообщества

Боррель выразил опасение, что Россия расширит военную деятельность против страны НАТО

Глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что организация стремится поддерживать Украину. Об этом он сообщил в интервью телеканалу CNN Turk.

На полях дипломатического форума в Анталье Боррель заявил, что с одной стороны Евросоюз стремится помочь Украине, а с другой — «предотвратить большую войну». Он выразил «серьезные опасения», что Россия расширит военную деятельность против одной страны из НАТО или другого государства.

«Мы должны изолировать Россию от международного сообщества, мы должны поддерживать Украину», — призвал Боррель.

Дипломат добавил, что Евросоюз стремится нанести экономике России такой ущерб, чтобы она не смогла осуществлять спецоперацию на Украине.

В том же интервью Боррель заявил, что Евросоюз отказался вмешиваться в ситуацию на Украине военным путем. При этом организация намерена усилить санкционное давление на Россию.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Кроме того, он обратился к внешним силам, которые могут попытаться создать угрозу для России. Глава государства предупредил, что ответ станет незамедлительным. Позже США, Евросоюз и ряд других стран ввели санкции в отношении российских физических и юридических лиц.