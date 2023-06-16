Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
15:14, 16 июня 2023Экономика

Путин заявил о росте ВВП России

Путин начал выступление на ПМЭФ-2023 с заявления о росте ВВП России

Фото: Павел Бедняков / Фотохост-агентство РИА Новости

Президент России Владимир Путин начал выступление перед гостями и участниками Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2023) с текущих характеристик российской экономики, в том числе он заявил о росте ВВП в апреле на 3,3 процента. Трансляцию обращения ведется на сайте форума.

По его оценкам, к концу года рост составит 1,5-2 процента, так как позитивные макроэкономические тенденции набирают обороты и силу. Это, уверен глава государства, позволит России сохранить свое место в списке ведущих экономик мира.

Согласно текущему прогнозу Минэкономразвития, рост ВВП в 2023 году составит 1,2 процента. Накануне, 15 июня, глава ведомства Максим Решетников заявил, что итоговый результат окажется лучше прогноза.

Апрельский прогноз Банка России говорит о росте в пределах 0,5 до 2 процентов, однако глава регулятора Эльвира Набиуллина полагает, что результат окажется ближе к верхней границе диапазона.

Что думаешь? Оцени!
    Платон Щукин
    Обсудить
    Последние новости
    Русские хакеры напали на сотни западных компаний и госорганы. Среди их жертв — «Би-би-си», Shell и Минэнерго США
    Раскрыта дата оглашения приговора жене бывшего чеченского судьи
    Столтенберг анонсировал первое заседание совета Украина — НАТО
    В НАТО не смогли согласовать план обороны на случай войны с Россией
    Россиянам назвали оптимальную разницу между температурой дома и на улице
    Путин предложил ввести KPI для вузов
    Путин заявил о просьбах российского бизнеса не пускать ушедшие компании обратно
    Филипп Киркоров проигнорировал просьбу фаната на инвалидном кресле сделать фото
    Борис Джонсон станет колумнистом Daily Mail
    В МИД Польши прокомментировали инцидент с делегацией президента ЮАР
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.