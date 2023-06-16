Путин заявил о росте ВВП России

Путин начал выступление на ПМЭФ-2023 с заявления о росте ВВП России

Президент России Владимир Путин начал выступление перед гостями и участниками Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2023) с текущих характеристик российской экономики, в том числе он заявил о росте ВВП в апреле на 3,3 процента. Трансляцию обращения ведется на сайте форума.

По его оценкам, к концу года рост составит 1,5-2 процента, так как позитивные макроэкономические тенденции набирают обороты и силу. Это, уверен глава государства, позволит России сохранить свое место в списке ведущих экономик мира.

Согласно текущему прогнозу Минэкономразвития, рост ВВП в 2023 году составит 1,2 процента. Накануне, 15 июня, глава ведомства Максим Решетников заявил, что итоговый результат окажется лучше прогноза.

Апрельский прогноз Банка России говорит о росте в пределах 0,5 до 2 процентов, однако глава регулятора Эльвира Набиуллина полагает, что результат окажется ближе к верхней границе диапазона.