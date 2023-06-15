Власти России пообещали опережающий ожидания рост ВВП

Глава Минэкономразвития Решетников: рост ВВП в 2023 году окажется выше прогноза в 1,2%

Российская экономика в 2023 году будет расти опережающими ожидания темпами, пообещал глава Минэкономразвития Максим Решетников. Его заявление в интервью телеканалу «Россия 24» в рамках ПМЭФ приводит РИА Новости.

Текущий прогноз ведомства по увеличению ВВП в этом году — 1,2 процента, однако реальный показатель окажется еще выше, уточнил министр. «Они [темпы роста] будут выше наших оценок, уже сейчас понятно. Не назову цифр, но, видимо, выше», — сказал Решетников.

При этом опрошенные «Интерфаксом» в начале июня аналитики ожидают, что по итогам года российская экономика увеличится всего на 0,7 процента.

Официальный прогноз Банка России, озвученный в апреле, — рост ВВП от 0,5 до 2 процентов. В кулуарах ПМЭФ председатель регулятора Эльвира Набиуллина заявила, что фактические значения по итогам года, скорее всего, окажутся ближе к верхнему уровню этого прогнозного диапазона, то есть около 2 процентов, передает ТАСС.