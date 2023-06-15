Российские власти пообещали резко увеличить доходы бюджета

Глава Минфина Силуанов заявил о намерении выполнить план по доходам бюджета в 2023 году

По итогам 2023 года план по доходам федерального бюджета будет выполнен, несмотря на нынешнее отставание. Об этом в ходе сессии на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2023) заявил глава Минфина России Антон Силуанов, передает «Коммерсантъ».

По его словам, нынешняя ситуация не выглядит критичной. «Доходы поступают. Мы планируем войти в план по доходам нефтегазовым и ненефтегазовым», — пообещал министр.

В начале июня Минфин сообщил, что по итогам первых пяти месяцев нефтегазовые доходы бюджета сократились в два раза, до 2,853 триллиона рублей. Общие доходы упали на 19 процентов, а расходы увеличились на 27 процентов. Таким образом, для компенсации потерь в ближайшие семь месяцев доходы бюджета должны резко увеличиться.

Для этого, объяснил Силуанов, правительство хочет изменить налогообложение природной ренты, в том числе сделать более справедливым высчитывание налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ). Свое влияние окажет разовый сбор с крупного российского бизнеса, который получил сверхдоходы в течение двух последних лет.

Также профицит бюджету в ближайшее время власти хотят обеспечить за счет урезания статей расходов. По словам главы Минфина, в бюджете есть много трат, «которые десять лет не пересматривались». «Они сидят у нас в голове, что это незыблемо. Ничего незыблемого нет, все это нужно заново пересмотреть», — объяснил он, не уточнив, какие расходы имеет в виду.

До этого Силуанов призвал урезать субсидии российской промышленности, чтобы та не рассчитывала на господдержку. Кроме того, на этой неделе министр сообщил, что средства, которые правительство получит в рамках разового сбора, пойдут на выплаты семьям с детьми, а не на инвестиции в инфраструктуру и образование, как предполагалось ранее.