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18:13, 13 июня 2023Экономика

Силуанов назвал новые цели разового сбора с бизнеса

Силуанов назвал целью сбора средств с бизнеса социальные выплаты семьям с детьми

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Сотни миллиардов рублей, которые в рамках разового сбора придется заплатить крупным российским компаниям в бюджет, будут направлены на социальные цели, а именно на поддержку семей с детьми. Об этом заявил министр финансов России Антон Силуанов, передает РИА Новости.

«Деньги от этих поступлений пойдут на выполнение первоочередных обязательств государства: на реализацию социальных расходов», — подчеркнул он в разговоре с журналистами. По его словам, соответствующие новые договоренности достигнуты с социальным блоком правительства.

В середине марта на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Силуанов, описывая задачи сбора, говорил о других статьях расхода. Тогда предполагалось, что средства будут потрачены на «строительство инфраструктуры, на те же дороги, на строительство и более качественное образование, на здравоохранение, на заработную плату бюджетникам».

При этом глава Минфина призывал предпринимателей не жалеть денег, потому что они станут основными получателями выгоды, то есть получат улучшенную инфраструктуру и более платежеспособное население. Силуанов объяснял, что разовый сбор бизнесу следует принять с удовольствием.

Правительство одобрило законопроект о налогообложении сверхприбылей компаний во вторник, 13 июня. Он коснется компаний, прибыль которых превышает миллиард рублей. Совокупный сбор Силуанов ранее оценивал в 300 миллиардов рублей. При этом если компании успеют перевести средства в 2023 году, то ставка налога будет равна 5 процентам, если отложат до 2024 года — 10 процентам.

Также сегодня первый вице-премьер Андрей Белоусов рассказал, что инициатором единовременного сбора стал сам крупный бизнес, который предпочел добровольно поделиться с государством сверхдоходами за кризисные 2021 и 2022 годы.

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    Платон Щукин
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