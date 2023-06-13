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10:02, 13 июня 2023Экономика

Назван инициатор идеи введения налога на сверхприбыль

Белоусов: идею введения налога на сверхприбыль на ₽300 млрд предложил бизнес

Фото: Сафрон Голиков / Коммерсантъ

Инициаторами идеи введения в России налога на сверхприбыль прошлых лет (windfall tax), который позволит государству собрать с бизнеса 300 миллиардов рублей, были предприниматели, а не чиновники, заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов в разговоре с РБК. По его словам, компании предпочли разовый взнос повышению налогов.

«Они же [бизнесмены] умные и информированные. Они понимают, что у них колоссальные сверхдоходы за 2021 и 2022 годы. Гигантские просто. Больше, чем у бюджета», — объяснил первый зампред правительства. Он добавил, что, по словам предпринимателей, проще в этой ситуации было «скинуться и заплатить».

При этом повторно уплатить взнос в следующем году бизнес вряд ли захочет, отметил Белоусов. Он связал это с тем, что в текущем году доходы компаний значительно упали по сравнению с годом ранее. «Даже в нашем прогнозе динамика доходов, прибыль прибыльных предприятий ниже, чем в прошлом году. А если общую брать прибыль, то она растет меньше одного процента в текущих ценах. Это очень мало», — сказал он.

Белоусов объяснил, что доходы компаний снизились из-за ситуации на рынке труда, при которой из-за дефицита рабочей силы поднимаются зарплаты, однако параллельно растут издержки бизнеса. По его словам, предприниматели «должны сами разобраться, что у них происходит», и представить предложения по вопросу налогов.

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В марте в Минфине заявили, что единоразовый сбор в бюджет в формате windfall tax заплатит весь бизнес, кроме нефтегазовых и угольных компаний, а также малых и средних предприятий. В апреле ведомство предложило оформить взнос как «налог чрезвычайного характера», сделав его многократным, и закрепить возможность его установления в Налоговом кодексе. Он вступит в силу только с 1 января 2024 года, однако деньги в ведомстве рассчитывают получить уже в конце 2023 года.

В конце мая общероссийское бизнес-объединение «Деловая Россия» обратилось к Министерству финансов России с просьбой пересмотреть подход к расчету windfall tax с учетом инвестиций компаний, сделанных в 2018-2019 годах. Позже в СМИ появились сообщения, что Минюст счел налог на сверхприбыль прошлых лет противоречащим Конституции России. Однако через некоторое время ведомство заявило об отсутствии замечаний к законопроекту.

Власти приготовились установить налог на сверхприбыль на фоне растущего дефицита бюджета. В 2022 году он составил 3,3 триллиона рублей, или 2,3 процента ВВП. В марте министр финансов Антон Силуанов посоветовал предпринимателям не жалеть денег на единоразовые взносы в бюджет, а «с удовольствием принять это решение и двигаться вперед». В 2023 году (с января по май), по предварительной оценке Минфина, дефицит бюджета составил 3,41 триллиона рублей, что превышает запланированный уровень в 2,9 триллиона рублей.

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    Мария Грушко
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