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09:11, 18 апреля 2023Экономика

Минфин предложил способ сделать разовый сбор с бизнеса многократным

«Ведомости»: Минфин предложил оформить сбор с бизнеса как «чрезвычайный налог»

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Минфин предложил оформить так называемый windfall tax как «налог чрезвычайного характера» и закрепить возможность его установления в Налоговом кодексе (НК), пишут «Ведомости» со ссылкой на источники в крупных компаниях, знакомых с предложениями.

По их информации, министерство разработало проект закона «О налоге на сверхприбыль прошлых лет», а также поправки в НК, и направило их крупным налогоплательщикам для предоставления комментариев. Если инициатива Минфина будет одобрена, в России появится способ сделать разовый сбор с бизнеса многократным.

В 2023-2024 годах «чрезвычайный налог» власти планируют собрать не только с отечественных, но и с зарубежных компаний с постоянным представительством в России. Минфин также предусмотрел ряд исключений для уплаты сбора. Как и обещало ведомство, от него освободят фирмы, средняя арифметическая величина прибыли которых за 2021-2022 годы не превышает прибыль за 2018-2019 годы. Кроме того, не будет облагаться налогом прибыль менее миллиарда рублей.

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Компании, добывающие нефть, газ и уголь, нефтеперерабатывающие предприятия, производители сжиженного природного газа (СПГ), которые занимаются экспортом, а также малый и средний бизнес тоже не будут платить налог.

Представитель Минфина отказался от комментариев насчет содержания нового документа. «Платеж с непредвиденной прибыли, как и предполагалось изначально, планируется единоразовым. Планы в этом отношении не поменялись», — ответил он на вопрос «Ведомостей» о том, может ли чрезвычайный налог вводиться в будущем.

Ранее стало известно, что в новом законопроекте Минфина прописан стимул к досрочной уплате сбора. Поправки о единовременном налоге на сверхприбыль вступят в силу с 1 января 2024 года (собирать налог раньше 1 января года, следующего за годом принятия соответствующего закона, запрещено).

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Однако компаниям предоставят возможность внести платеж в 2023 году в уменьшенном размере — пять процентов от суммы превышения прибыли за 2021-2022 годы над аналогичным показателем за 2018-2019 годы. Если же компания решит перечислить платеж как и положено — в 2024 году, сумма составит десять процентов. Скидка за досрочную уплату будет предоставляться в форме налогового вычета.

По оценке партнера Б1 (ранее EY) Марины Беляковой, новый налог принесет бюджету больше заявленных Минфином 300 миллиардов рублей. «Ведомости» приводят подсчеты аналитиков Telegram-канала «Мои инвестиции», согласно которым только пятипроцентный сбор со сверхприбыли публичных металлургических компаний добавит казне 65 миллиардов.

Власти приготовились установить налог на сверхприбыль на фоне растущего дефицита бюджета. В 2022 году он составил 3,3 триллиона рублей, или 2,3 процента ВВП. В марте министр финансов Антон Силуанов посоветовал предпринимателям не жалеть денег на единоразовые взносы в бюджет, а «с удовольствием принять это решение и двигаться вперед».

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Софья Ермакова
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