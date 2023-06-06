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09:40, 6 июня 2023Россия

Минюст заявил об отсутствии замечаний к законопроекту о налоге на сверхприбыль

Минюст: все замечания к законопроекту о налоге на сверхприбыль прошлых лет урегулированы

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

В Минюсте России нет замечаний к текущей версии проекта федерального закона «О налоге на сверхприбыль прошлых лет». Комментарий министерства оказался в распоряжении «Ленты.ру».

«Все замечания, высказанные Минюстом России, были урегулированы совместно с заинтересованными органами власти еще до рассмотрения законопроекта на правительственной комиссии по законопроектной деятельности», — сказано в сообщении.

Отмечается, что в ведомстве находился на рассмотрении проект федерального закона «О внесении изменений в часть первую и статью 270 части второй Налогового кодекса Российской Федерации» и проект федерального закона «О налоге на сверхприбыль прошлых лет».

О том, что Минюст якобы счел налог на сверхприбыль прошлых лет противоречащим Конституции России, писала ранее во вторник, 6 июня, газета «Ведомости». В частности, речь шла о статье 57 Конституции России, в которой сказано, что законы, устанавливающие новые налоги или ухудшающие положение налогоплательщиков, обратной силы не имеют.

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    Варвара Кошечкина
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