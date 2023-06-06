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03:00, 6 июня 2023Россия

Минюст счел налог на сверхприбыль прошлых лет противоречащим Конституции России

«Ведомости»: Минюст счел налог на сверхприбыль прошлых лет противоречащим Конституции РФ

Фото: Globallookpress.com

Минюст счел налог на сверхприбыль прошлых лет противоречащим Конституции России, об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на документы по итогам заседания правовой комиссии по законодательной деятельности.

В ведомстве отметили, что законопроект Минфина «О налоге на сверхприбыль прошлых лет» предполагает налоговой базой прибыль прошлых лет, что дает обратную силу нормам, которые регулируют подобные правоотношения.

Таким образом, предложение противоречит статье 57 Конституции России о том, что законы, устанавливающие новые налоги или ухудшающие положение налогоплательщиков, обратной силы не имеют.

При этом Минюст, как и все профильные ведомства, поддержал законопроект. Также сообщается, что от налога освободят пользователей режима единого сельскохозяйственного налога (ЕСХН). Правовая комиссия отказала в освобождении от налога ряд других секторов, в том числе IT-сектор, медицинские и образовательные компании, оборонные предприятия.

Ранее общероссийское бизнес-объединение «Деловая Россия» обратилось к Министерству финансов России с просьбой пересмотреть подход к расчету налога на сверхприбыль предприятий (windfall tax) с учетом инвестиций компаний, сделанных в 2018-2019 годах.

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    Марина Совина
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