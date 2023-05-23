Бизнес попросил пересмотреть подход к расчету налога на сверхприбыль

«Ведомости»: бизнес попросил Минфин учесть ранние инвестиции при расчете windfall tax

Общероссийское бизнес-объединение «Деловая Россия» обратилось к Министерству финансов России с просьбой пересмотреть подход к расчету налога на сверхприбыль предприятий (windfall tax) с учетом инвестиций компаний, сделанных в 2018-2019 годах. Об этом со ссылкой на источники пишут «Ведомости».

В письме, направленном в адрес замминистра ведомства Алексея Сазонова, уточняется, что под обложение по текущей формулировке законопроекта «О налоге на сверхприбыль прошлых лет» попадают не только организации, которые получили дополнительную прибыль из-за благоприятной ценовой конъюнктуры. Так, у компаний, которые в 2018-2019 годах потратили больше средств — в том числе на инвестиции в модернизацию предприятий, — чем в 2021-2022 годах, будет ниже показатель прибыли базисного периода, а значит, выше сумма налога.

При этом у предприятий, которые делали капитальные вложения в более ранний период, доход в 2021-2022 годах увеличится из-за роста производственных показателей. Таким образом, считают в «Деловой России», организации будут вынуждены платить дополнительный налог от своей нормальной, а не сверхприбыли.

В письме в Минфин также отмечено, что при сравнении финансовых показателей компаний за 2021-2022 годы с периодом 2018-2019 годов будут учитываться доходы, увеличившиеся за счет объективного роста экономики за последние пять лет, в том числе естественного инфляционного роста. «Деловая Россия» предложила рассчитывать сверхприбыль, сравнивая ближайшие периоды, например, превышение показателя прибыли за 2022 год над 2021-м.

По словам источника «Ведомостей», ведомство выступает против внесения изменений в законопроект. Однако на данный момент позиция властей по этому вопросу не выражена явно, и обсуждения будут продолжаться.

В марте в Минфине заявили, что единоразовый сбор в бюджет в формате windfall tax заплатит весь бизнес, кроме нефтегазовых и угольных компаний, а также малых и средних предприятий. В апреле ведомство предложило оформить взнос как «налог чрезвычайного характера» и закрепить возможность его установления в Налоговом кодексе.

Он вступит в силу только с 1 января 2024 года, однако деньги в ведомстве рассчитывают получить уже в конце 2023 года. Ставка налога составит 10 процентов, однако при уплате в 2023 году она уменьшится до пяти процентов. Минфин планирует таким образом собрать с бизнеса 300 миллиардов рублей.