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16:50, 28 апреля 2023Экономика

Силуанов назвал размер разового взноса бизнеса в бюджет

Силуанов: в 2023 году взнос бизнеса составит 5%, а при уплате в 2024-ом вырастет до 10%

Фото: пресс-служба Совета Федерации РФ

Единоразовый взнос бизнеса в бюджет при уплате в 2023 году составит 5 процентов, а в 2024-ом вырастет до 10 процентов, заявил министр финансов Антон Силуанов. Его слова приводит ТАСС.

Единовременную выплату оформят не как добровольный взнос, а как налог. Силуанов объяснил, что законодательство России запрещает вводить ухудшающие для налогоплательщиков меры, если они выходят за налоговый период, поэтому официально windfall tax будет установлен в 2024 году. Тогда его ставка составит 10 процентов.

Однако, по словам министра, у компаний будет возможность выплатить взнос заранее, не дожидаясь юридического оформления взноса. Им предложат внести обеспечительный платеж в размере 5 процентов в этом году, и он зачтется в качестве налога и налогового вычета в следующем.

Об этом стимуле к досрочной уплате, прописанном в законопроекте о разовом сборе с бизнеса, в середине апреля сообщал «Интерфакс» со ссылкой на источники. Собеседники агентства рассказали, что единовременный налог на сверхприбыль будет рассчитываться от суммы превышения прибыли компании за 2021-2022 годы над аналогичным показателем за 2018-2019 годы.

О разовом взносе в бюджет власти заговорили на фоне растущего дефицита бюджета. В 2022 году он составил 3,3 триллиона рублей, или 2,3 процента ВВП. В марте Силуанов посоветовал предпринимателям не жалеть денег на единоразовые взносы в бюджет, а «с удовольствием принять это решение и двигаться вперед». Минфин оценивает потенциальные поступления от сбора в 300 миллиардов рублей.

В апреле ведомство также предложило оформить windfall tax как «налог чрезвычайного характера» и закрепить возможность его установления в Налоговом кодексе (НК). Таким образом, в России может появиться способ сделать разовый сбор с бизнеса многократным.

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Софья Ермакова
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