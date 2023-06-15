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12:27, 15 июня 2023Экономика

Силуанов призвал урезать субсидии российским промышленникам

Министр финансов Силуанов: Россия должна сокращать бюджетные субсидии промышленности
СюжетЗемлетрясение в Армении:

Фото: Анатолий Медведь / РИА Новости

Министр финансов России Антон Силуанов призвал урезать бюджетные субсидии промышленности. Его слова передает РИА Новости.

Чтобы продвигать технологическую трансформацию в стране, власти выделяют промышленникам средства из бюджета, с помощью которых создаются производственные мощности. Затем государство покупает у тех же производителей продукцию — снова за бюджетные деньги. «Платим дважды», — подытожил Силуанов.

Этой стратегии Россия придерживается еще с советского времени, однако теперь пришло время вводить новый механизм, считает министр. «Государство должно спрос создавать. А станки делать — бизнес. И тогда будет меньше доля государства в экономике», — сказал Силуанов.

Ранее председатель Банка России Эльвира Набиуллина предупредила о риске возврата страны к плановой экономике. Желание управлять структурной перестройкой экономики сверху понятно, но его реализация грозит подавлением частных инвестиций и чрезмерным усилением роли государства.

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    Софья Ермакова
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