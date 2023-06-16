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15:29, 16 июня 2023Экономика

Путин рассказал о слезающей с нефтяной иглы России

Путин заявил о набирающей обороты тенденции к отказу России от нефтегазовой иглы

Фото: Alexander Manzyuk / Reuters

Россия постепенно слезает с нефтяной иглы, причем эта процесс только ускоряется. Об этом в ходе своего выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2023) заявил президент страны Владимир Путин. Трансляция речи ведется на сайте форума

Он напомнил, что российская аудитория постоянно спрашивала, когда же закончится зависимость от экспорта нефти и газа. «Ну вот, постепенно эта тенденция набирает обороты», — подчеркнул глава государства.

По его словам, показательным является рост ненефтегазовых доходов. За период с января по май они выросли на 9,1 процента, причем в мае, на фоне низкой базы прошлого года, темп составил плюс 28,5 процента.

Путин называл такой показатель важным индикатором развития реального сектора экономики, обрабатывающих предприятий, сферы торговли и услуг. Про динамику нефтегазовой отрасли президент пообещал сказать позднее.

Ранее Минфин сообщил, что в первые пять месяцев года нефтегазовые доходы России сократились в два раза, до 2,853 триллиона рублей. При этом глава ведомства Антон Силуанов заверил, что к концу года правительство сможет выполнить план по сбору средств с добывающих компаний.

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    Платон Щукин
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