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15:50, 15 июня 2023Экономика

Минфин понадеялся на рост доходов от продажи нефти и газа

Глава Минфина Силуанов: нефтегазовые доходы бюджета РФ составят 8 трлн рублей в 2023 году
СюжетЗемлетрясение в Армении:

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

По итогам года российский бюджет получит около восьми триллионов рублей доходов от продажи нефти и газа, прогнозирует глава Минфина Антон Силуанов. Его слова передает РИА Новости. Ведомство надеется, что сумма поступлений будет близка к запланированной.

Силуанов объяснил, что итоговые нефтегазовые доходы бюджета будут зависеть от обстановки на рынках. Ситуацию с ненефтегазовыми поступлениями министерство оценивает более позитивно — на данный момент доходы выросли по сравнению с показателями прошлого года на девять процентов. «Что касается дефицита, все будет зависеть от объема трат, которые мы осуществим», — заключил глава Минфина.

По итогам первых пяти месяцев года нефтегазовые доходы бюджета составили 2,853 триллиона рублей, упав в два раза в годовом выражении. Общие доходы сократились на 19 процентов, а расходы увеличились на 27 процентов. В результате дефицит бюджета по состоянию на конец мая достиг 3,4 триллиона рублей при запланированных 2,9 триллиона рублей.

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Для того, чтобы компенсировать выпадение доходов, правительство хочет обеспечить более справедливое налогообложение природной ренты и высчитывание налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ). Кроме того власти планируют пополнить бюджет за счет урезания статей расходов. По словам главы Минфина, в бюджете есть много трат, «которые десять лет не пересматривались». «Они сидят у нас в голове, что это незыблемо. Ничего незыблемого нет, все это нужно заново пересмотреть», — объяснил он, не уточнив, какие расходы имеет в виду.

До этого глава Минфина заявлял о необходимости урезать субсидии российской промышленности, чтобы та не рассчитывала на господдержку.

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    Мария Грушко
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