Минфин понадеялся на рост доходов от продажи нефти и газа

Глава Минфина Силуанов: нефтегазовые доходы бюджета РФ составят 8 трлн рублей в 2023 году

По итогам года российский бюджет получит около восьми триллионов рублей доходов от продажи нефти и газа, прогнозирует глава Минфина Антон Силуанов. Его слова передает РИА Новости. Ведомство надеется, что сумма поступлений будет близка к запланированной.

Силуанов объяснил, что итоговые нефтегазовые доходы бюджета будут зависеть от обстановки на рынках. Ситуацию с ненефтегазовыми поступлениями министерство оценивает более позитивно — на данный момент доходы выросли по сравнению с показателями прошлого года на девять процентов. «Что касается дефицита, все будет зависеть от объема трат, которые мы осуществим», — заключил глава Минфина.

По итогам первых пяти месяцев года нефтегазовые доходы бюджета составили 2,853 триллиона рублей, упав в два раза в годовом выражении. Общие доходы сократились на 19 процентов, а расходы увеличились на 27 процентов. В результате дефицит бюджета по состоянию на конец мая достиг 3,4 триллиона рублей при запланированных 2,9 триллиона рублей.

Для того, чтобы компенсировать выпадение доходов, правительство хочет обеспечить более справедливое налогообложение природной ренты и высчитывание налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ). Кроме того власти планируют пополнить бюджет за счет урезания статей расходов. По словам главы Минфина, в бюджете есть много трат, «которые десять лет не пересматривались». «Они сидят у нас в голове, что это незыблемо. Ничего незыблемого нет, все это нужно заново пересмотреть», — объяснил он, не уточнив, какие расходы имеет в виду.

До этого глава Минфина заявлял о необходимости урезать субсидии российской промышленности, чтобы та не рассчитывала на господдержку.