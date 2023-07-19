Силуанов подтвердил незапланированный рост расходов бюджета

Глава Минфина Силуанов заявил о превышении планов по расходам бюджета в 2024 году

Расходы бюджета в 2024 году окажутся выше, чем заложены в законе о бюджете на трехлетний период (29,433 триллиона рублей), величина превышения пока обсуждается. Об этом заявил министр финансов России Антон Силуанов, передает «Интерфакс».

«Могут, и превысят», — подтвердил он, отвечая на вопрос по поводу ранее сформированных планов. При этом глава Минфина напомнил, что ожидается рост ненефтегазовых доходов, потому что в этом году с ними ситуация получше, чем в 2022-м.

По его словам, совокупная сумма увеличения расходов будет в первую очередь зависеть от объема полученных доходов, которые складываются из ненефтегазовых и нефтегазовых. Среди других способов увеличения финансирования приоритетных программ Силуанов назвал перераспределение порядка 450 миллиардов рублей расходов.

Министр не ответил по существу на вопрос о дефиците бюджета в текущем году, подчеркнув, что его параметры будут зависеть от задач, которые возникнут на следующий год. До этого он допускал возможность небольшого отклонения в ту или иную сторону.

Ранее о готовности урезать траты на незащищенные статьи бюджета на сумму 450 миллиардов рублей в 2024 году писала газета «Ведомости». Сокращение предполагается на уровне десяти процентов, хотя его детали продолжают обсуждаться.

Кроме того, 18 июля замминистра финансов Ирина Окладникова рассказала, что рост госдолга выглядит неизбежным. По ее словам, правительству надо увеличивать социальные выплаты, поддерживать экономику, финансировать военные расходы, а также содержать четыре новых региона, но оно постарается удержать государственную задолженность на безопасном уровне ниже 20 процентов.