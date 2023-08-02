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13:29, 2 августа 2023Экономика

Курс юаня достиг максимума почти за полтора года

Курс юаня на Мосбирже поднялся выше 13 рублей впервые с апреля 2022 года

Фото: Dado Ruvic / Reuters

Российская валюта продолжает слабеть и бьет новые рекорды. Так, в ходе торгов на Московской бирже в среду, 2 августа, вместе с курсами доллара и евро растет курс юаня. Впервые с апреля прошлого года китайская валюта превысила 13 рублей, свидетельствуют данные площадки.

В верхней точке юань торговался на уровне 13,02 рубля. На момент написания материала стоимость валюты скорректировалась до 12,9 рубля. В то же время доллар движется к отметке в 94 рубля, а евро — 103 рубля. На максимуме американская валюта доходила до 93,5 рубля, европейская — 102,8 рубля.

Курс доллара от TradingView

Ключевым драйвером роста валют по отношению к рублю остаются опасения насчет дисбаланса спроса и предложения валюты на рынке, вызванные отсутствием сигналов к улучшению показателей госбюджета и счета текущих операций, заявил РБК главный аналитик Промсвязьбанка Егор Жильников. Ранее аналогичную причину назвали в Минфине. Глава ведомства Антон Силуанов объяснил, что сейчас импорт в Россию восстановился, а экспорт, в первую очередь нефтегазовый, сократился в денежном выражении.

Старший трейдер УК «Альфа-Капитал» Владислав Силаев также отметил, что рубль проигнорировал фактор поддержки в виде действий Центробанка по дополнительной продаже юаней из состава Фонда национального благосостояния. Поддержку рублю не оказала и подорожавшая российская нефть.

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    Мария Грушко
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