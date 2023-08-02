Курс доллара превысил 93 рубля

Курс доллара на Московской бирже поднялся выше 93 рублей

Курс доллара на Московской бирже в среду, 2 августа, поднялся выше 93 рублей впервые с 6 июля. Об этом свидетельствуют данные торгов.

С начала дня американская валюта подорожала на 92 копейки. На максимуме ее курс вырастал до 93,36 рубля за доллар.

Также во время торгов курс европейской валюты преодолел планку в 102 рубля. Максимально евро дорожал до 102,17 рубля. Так сильно валюта растет впервые с 20 июля.

В Минфине объясняют ослабление российской валюты изменением торгового баланса. По словам главы ведомства Антона Силуанова, курс зависит от поступления валюты в страну и из нее. Импорт в Россию восстановился, а экспорт, в первую очередь нефтегазовый, в денежном выражении сократился. Также на волатильность рубля повлияли сезон отпусков и уход иностранного бизнеса с российского рынка.

По мнению партнера Capital Lab Евгения Шатова, подорожание нефти и рост экспортных доходов России, а также новый налоговый период, который продлится до конца августа, могут привести к укреплению рубля. Однако их влияние сбалансируют новые сделки по выходу иностранцев из российских активов. В августе курс доллар может колебаться от 90 до 95 рублей, а евро — в диапазоне 99-104 рубля, добавил эксперт.