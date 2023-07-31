Летнему ослаблению рубля нашли объяснение

Экономист Шатов: ослабление рубля связано с дисбалансом экспорта и импорта

Летнее ослабление рубля к доллару и евро связано с торговым дисбалансом и с окончанием налогового периода. Такое объяснение скачку валютных курсов нашел партнер Capital Lab Евгений Шатов, его цитирует газета «Известия».

По словам экономиста, экспортные доходы России до февраля 2022 года составляли 35-40 миллиардов долларов в месяц. В апреле-мае 2023-го они снизились до 12 и 11 миллиардов соответственно, при этом отток по импорту составил 9 миллиардов.

«Снижение экспорта произошло также на фоне слабого спроса на ресурсы на мировых рынках, связанное с ожиданиями рецессии в крупнейшей экономике мира и большим дисконтом к цене нефти и газа для Индии и Китая», — добавил Шатов.

Помимо дисбаланса экспорта и импорта, на ослабление национальной валюты повлияли отток капитала, снижение сальдо текущего счета, восстановление поставок из-за границы и снижение цен на российские товары в мире. При этом спрос на наличную валюту летом вырос из-за сезона отпусков, снижения деловой активности и политических рисков, из-за которых доллары и евро покупали как средство сбережения.

По мнению Шатова, подорожание нефти и рост экспортных доходов России, а также новый налоговый период, который продлится до конца августа, могут привести к укреплению рубля. С другой стороны, ожидаемые сделки по выходу иностранцев из российских активов могут негативно повлиять на курс валюты. «Скорее всего, в августе доллар будет колебаться в рамках диапазона 90-95 рублей, а евро — 99-104 рубля», — предположил эксперт.

31 июля курс доллара на открытии торгов на Мосбирже превысил 92 рубля впервые с 7 июля. Курс евро тем временем приближался к 102 рублям.

По мнению главного аналитика ПСБ Дениса Попова, подорожание российской нефти не вызывает немедленного притока денег в страну. Сейчас значительная часть расчетов за российский экспорт ведется в рублях и валютах дружественных стран. Приток долларов и евро в Россию ослаб, а вернуть выручку в «дружественных» валютах бывает проблематично, поэтому рублю будет проблематично укрепиться, объяснил эксперт.

В Минфине не считают, что государству выгоден слабый рубль. Хотя он и приносит бюджету больше доходов, он также разгоняет инфляцию, из-за чего властям приходится тратить больше денег на поддержку населения — индексацию пособий, зарплат и других социальных выплат, объяснил глава ведомства Антон Силуанов. Кроме того, на фоне низкого курса рубля ЦБ поднимает ключевую ставку, что увеличивает стоимость кредитов, добавил он.